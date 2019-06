Fca-Renault,Di Maio: auspico più lavoro

SkyTG24 : Fusione Fca-Renault, la Francia chiede sede a Parigi e posto in Cda - TgLa7 : Fca-Renault, Parigi vuole garanzie: superdividendo e sede - sole24ore : Fca e Renault, al via la fusione. Nasce un nuovo colosso automobilistico -

"Sono in contatto con i vertici di Fca. Come governo stiamo monitorando l'operazione Fca-che vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti".Lo scrive su Facebook il vicepremier Di. "Il mio auspicio è che possa creare più, portando più tecnologia e più crescita al nostro mercato dell'auto -spiega-ma le trattative sono ancora in corso"."Diamo per scontato-prosegue-che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che attraverso il potenziamento del piano di investimenti sugli stabilimenti italiani, questi aumentino".(Di lunedì 3 giugno 2019)