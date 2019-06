Dieta estate 2019 per dimagrire in una settimana

Estate - Coldiretti : ”Al via la prima prova costume e 1 italiano su 4 a Dieta” : Un italiano su quattro (25,6%) si è messo a dieta per prepararsi alla prima prova costume dell’anno, ritardata da un mese di maggio insolitamente freddo e piovoso. E’ quanto emerge da un sondaggio on line sul sito www.Coldiretti.it in occasione del primo weekend di giugno con temperature fino a 30 gradi al centro nord. Dopo una lunga attesa milioni di italiani hanno deciso di trascorrere il proprio tempo libero in costume in piscina, ...