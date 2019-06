Cycling Stars Criterium 2019 | il percorso e tutti i partecipanti Da Vincenzo Nibali

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Oggi lunedì 3 giugno si disputa il, kermesse di ciclismo che andrà in scena per le vie di Belluno in prima serata. Al tradizionale evento parteciperanno tantissime stelle italiane e internazionali che renderanno lo spettacolo davvero unico nel suo genere, sarà un evento imperdibile pergli appassionati di questo sport che potranno goderselo o per le vie della cittadina veneta oppure in diretta streaming su OA Sport. Il parterre è davvero di lusso:reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, Alberto Bettiol vincitore del Giro delle Fiandre, Giulio Ciccone fresco di maglia azzurra come miglior scalatore, Elia Viviani con la maglia tricolore, Valerio Conti dopo aver indossato la maglia rosa per sei giorni, il primatista dell’ora Victor Campenaerts, tre vincitori di tappa al Giro d’Italia come Cesare Benedetti, Fausto Masnada, ...

