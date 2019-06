Spari a salve nella notte al Vomero Panico nella movida napoletana

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019)a Napoli, nel quartiere residenziale. La scorsacolpi di pistola asono partiti da un gruppo di minorenni che si è poi dileguato. I carabinieri indagano su quanto è accaduto alle 23 in piazza Vanvitelli, all’altezza della fermata della metropolitana.Lì un ragazzino che faceva parte di un gruppo di quattro coetanei ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco diverse volte in aria. Da quanto emerso, si sarebbe trattato di un’arma a. I quattro sono poi andati via in metropolitana.Glihanno interrotto la serenità dellapartenopea, spaventando molte persone presenti sul posto, che hanno reagito fuggendo.

