Salvini | “Voglio vedere se la proprietà crede nel Milan o se è solo un oggetto di arredo”

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...