Nuovo allenatore Roma | ultime notizie | in pole ora ci sarebbe Fonseca

Vicenza - Mimmo Di Carlo è il Nuovo allenatore [FOTO] : Il Vicenza riparte da Mimmo Di Carlo. E’ il tecnico ex Chievo Verona ed ex calciatore dei biancorossi il prescelto dal presidente Stefano Rosso per tentare la risalita dalla Serie C. Di Carlo, che è stato capitano del Vicenza negli anni ’90, ha firmato un contratto triennale. Quest’anno il Vicenza ha fallito l’assalto alla Serie B, fermandosi al primo turno dei playoff di C, eliminato dal Ravenna. Mister Di Carlo verrà ...

Nuovo allenatore Juventus : Sarri firma in settimana - le ultime notizie : Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...

Milan - a tutto Salvini : il Nuovo allenatore e lo stadio San Siro : “Visto che non vinciamo il campionato, vinciamo le elezioni…”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, il tifoso rossonero è al mercato di Potenza prima di un comizio elettorale per le amministrative. ‘‘Chi prendiamo? Inzaghi? Non mi fate parlare, altrimenti dicono che il ministro si mette a fare anche l’allenatore… Spero da Milanista di tornare a gioire almeno una volta ogni tanto… Certo ...

Nuovo allenatore Juventus - Guelpa conferma : “Lunedì novità importanti” : Nuovo allenatore Juventus – ?Negli ultimi giorni sembrava aver perso quota la candidatura di Pep Guardiola per la ?Juventus ma non per Luigi Guelpa. Il giornalista de Il Giornale, uno dei primi a parlare dei contatti tra il tecnico spagnolo e la Juve. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per parlare del possibile approdo di Pep Guardiola alla Juve. […] More

Antonio Conte Nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

Antonio Conte - Nuovo allenatore Inter : ufficiale/ "Ecco cosa chiedo alla mia squadra" : Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter: ufficiale. Curva Nord protesta con un comunicato, il tecnico detta la linea: "Ecco cosa chiedo alla mia squadra".

Nuovo allenatore Milan - ultime notizie : il punto a fine maggio 2019 : Nuovo allenatore Milan, ultime notizie: il punto a fine maggio 2019 La stagione 2018/19 della Serie A si è conclusa da neanche una settimana. Il campionato ha definitivamente chiuso il sipario, così per un Nuovo atto siamo costretti ad aspettare il mese di Agosto. Un finale certamente da cardiopalma quello che si è rivelato, come da un po’ di anni a questa parte non accadeva in Italia. I verdetti – dolci o crudeli – sono ...

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Antonio Conte Nuovo allenatore dell’Inter : “Finalmente si ricomincia” : Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter: “Finalmente si ricomincia” L’atteso annuncio è arrivato in mattinata: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico di Lecce è stato presentato dal presidente Steven Zhang attraverso un video diffuso sui social e ha firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro netti all’anno. I nerazzurri ripartono dunque da un tecnico vincente, che in Serie A alla ...