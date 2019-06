GF 16 | Luca Onestini urla fuori dalla Casa per Gianmarco | ' Sono fiero di te'

Luca Onestini contro il Grande Fratello ecco cosa ha detto : Luca Onestini torna sui social per parlare del Fratello Gianmarco e di come viene trattato all’interno del “GF “, condotto da Barbara D’Urso. Gianmarco, al contrario di altri concorrenti, non ha ricevuto sorprese né tantomeno visite dei parenti. Sul social l’ex tronista in una storie prende appunto le parti del Fratello: “Ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco ha ragione ad essere deluso. C'è chi ha ricevuto tante sorprese e lui niente..." : Luca Onestini ha commentato il recentissimo sfogo di suo Fratello Gianmarco, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, deluso per il fatto che la produzione del reality show di Canale 5 non abbia ancora organizzato nessuna sorpresa per lui.L'ex tronista di Uomini e Donne, quindi, ha sottoscritto le parole del Fratello, dichiarando che, nella casa del GF16, c'è chi ha ricevuto tantissime sorprese (e il riferimento sottinteso a ...

GF16 - Luca Onestini contro Francesca De André : "Che donna è mai questa?" : Diciamocelo apertamente: più che Grande Fratello 16 parrebbe il Grande Francesca De Andrè 2019. Ebbene sì, non si fa altro che parlare di lei, non solo all'interno della casa, ma anche in tutti i talk show che trattano del reality più spiato d'Italia, come ad esempio Mattino Cinque. Anche nel salotto di Federica Panicucci l'argomento di gossip più attraente sembrerebbe proprio quello che vorrebbe un continuo e sempre più esplicito ...

Grande Fratello? A me sembra il Grande Bordello! Luca Onestini contro il reality : L'ex tronista, ospite di Federica Panicucci, commenta con ironia tutte le tresche vere e presunte dei concorrenti del Grande Fratello, dicendosi in particolare perplesso dal comportamento di Francesca De Andrè che prima si dispera per il fidanzato e poi torna alla carica con Gennaro : “La De Andrè dovrebbe essere fidanzata fuori e fa la scenata di gelosia a Gennaro, Martina dovrebbe essere innamorata di Daniele Dal Moro e si limona Gennaro, ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

Luca Onestini presto papà? Lui non smentisce la gravidanza di Ivana - : Luana Rosato Luca Onestini, ospite di Mattino Cinque, non ha smentito la notizia riguardante la presunta gravidanza di Ivana Mrazova: le sue risposte elusive hanno fatto mormorare il web Nel giorno della festa della mamma, Luca Onestini ha pubblicato un tenero post in cui lasciava intendere che la fidanzata, Ivana Mrazova, potesse essere incinta. E’ stato l’hashtag usato dall’ex tronista di Uomini e Donne, “future mum”, a far pensare ...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

