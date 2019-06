oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Non è una novità porsi alcune domande sul Circus della F1, relativamente al peso della macchina rispetto ale viceversa. Visto l’alto livello tecnologico raggiunto dalle monoposto, appare evidente che l’influenza della vettura sia nettamente maggiore di quella del racing driver, spesso costretto ad agire di conserva per non andare ad incidere sulle mescole a disposizione. Giochi strategici che hanno preso il sopravvento, rendendo anche decisamente poco appetibile lo show. Aspetti che Liberty Media, gruppo a capo della massima categoria dell’automobilismo, sta considerando circa le nuovedel Mondiale. I target sono due: un risparmio dei costi e far sì che le corse siano maggiormente incerte. Il dominio della Mercedes, in questo senso, non aiuta ad una promozione della categoria ma è ovvio che chi ha lavorato meglio degli altri meriti certi risultati. ...

OA_Sport : F1, Christian Horner: “L’obiettivo delle regole del 2021 è rendere il pilota più importante” - simolau : #skymotori L'involuzione avuta dalla ferrari in termini di prestazione dopo la gara del Bahrain può essere legata a… - wildarms007 : MP 569: IndyCar Aeroscreen 2020 with Christian Horner, Dario Franchitti, and Tino Belli #theMarshallPruettPodcast… -