Calcio | Mondiali Under20 | chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Data | programma

Italia-Polonia - ottavo di finale Mondiali Under20 Calcio 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia affronterà la Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, gli azzurrini scenderanno in campo a Gydnia per affrontare i padroni di casa nel primo turno a eliminazione diretta: si preannuncia una partita estremamente complicata per la nostra Nazionale che ha vinto il proprio girone e che ora incrocerà i biancorossi, ammessi come una delle migliori terze. La nostra squadra dovrà gettare il cuore oltre ...

Calcio - Mondiali under 20 2019 : clamoroso 12-0 tra Norvegia ed Honduras con 9 reti di Haland. Tutto facile per l’Uruguay : Succede di Tutto nell’ultima giornata per quanto riguarda il Gruppo C nei Mondiali under 20 di Calcio. Nella sfida tra Norvegia ed Honduras viene fuori un clamoroso 12-0, con Erling Haland che timbra uno dei nuovi record di reti messe a segno: addirittura nove in una sola partita. Per i vichinghi c’è però la terza piazza: sarà difficile superare il turno. Nel raggruppamento avanzano Uruguay e Nuova Zelanda, che si sono sfidate ...

Mondiali Calcio femminile 2019/ Video - bell'Italia contro Svizzera. La Ct : seguiteci! : Mondiali calcio femminile 2019: l'Italia convince contro la Svizzera nell'ultimo test match prima della partenza. La Ct chiama gli italiani.

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Senegal avanti come prime - Polonia tra le migliori terze : Scattata la terza ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Calcio Under 20: oggi sono scesi in campo i Gironi A e B e sono arrivati altri verdetti aritmetici. Qualificate agli ottavi dal Girone A il Senegal, la Colombia e la Polonia, certa di rientrare tra le migliori quattro terze, e dal Girone B l’Italia ed il Giappone, con l’Ecuador che ancora non può essere certa del passaggio del turno. Nella pomeriggio è sceso in ...

Mondiali Calcio femminile 2019/ Video - ecco la Germania : 'Sappiamo cosa vogliamo' : Mondiali calcio femminile 2019: la Germania, otto volte campione d'Europa, si è voluta presentare con un Video nel quale dà un calcio ai pregiudizi.

Mondiali Under 20 Calcio 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia ha appena conquistato il primato nel Girone B dei Mondiali Under 20 di calcio: la nostra Nazionale, già qualificata agli ottavi di finale, ha così acquisito il diritto di affrontare una delle squadre che rientreranno tra le quattro migliori terze classificate. La prossima avversaria arriverà dal Girone A, C o D. Il match si disputerà a Gydnia (Polonia) domenica 2 giugno alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, ...

LIVE Italia-Giappone 0-0 - Mondiali Calcio Under 20 in DIRETTA : finisce il primo tempo - Italia in difficoltà! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ultimo match del girone B dei Mondiali di calcio Under 20. L’Italia, dopo aver battuto il Messico all’esordio (2-1) e l’Ecuador alla seconda giornata (1-0), torna in campo per la terza e ultima partita del girone B dei Mondiali di categoria: di fronte agli azzurrini di Paolo Nicolato ci saranno i pari età del Giappone. La nazionale azzurra, dopo due partite, si trova ...

“Ai Mondiali di Calcio femminile la Sport Man sarà in campo con la nazionale del Brasile” : “Quando lo scorso anno la Sport Man lanciò un appello affinchè il Calcio femminile non fosse discriminato, fummo derisi e sottovalutati. Ci dissero che avevamo assunto una posizione demagogica e senza costrutto. Dopo dodici mesi siamo lieti di apprendere che in tanti hanno scoperto il football delle donne, salendo sul carro di uno Sport amato dal pubblico e ricco di veri talenti che meritano adeguata attenzione da parte dei mass media. Il ...

Calcio femminile - Italia-Svizzera 3-1 : vittoria convincente in amichevole delle azzurre a Ferrara prima dei Mondiali : E’ un’Italia di Calcio femminile convincente quella scesa in campo allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara nell’ultimo test amichevole prima dei Mondiali 2019 in Francia (7 giugno-7 luglio). Le azzurre si sono imposte infatti 3-1 contro la Svizzera per effetto delle marcature di Aurora Galli al 32′, Cristiana Girelli al 60′ e di Daniela Sabatino all’89’. Per le elvetiche a segno Reuteler ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Calcio Under 20 in DIRETTA : azzurri per il primo posto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ultimo match del girone B dei Mondiali di calcio Under 20. L’Italia, dopo aver battuto il Messico all’esordio (2-1) e l’Ecuador alla seconda giornata (1-0), torna in campo per la terza e ultima partita del girone B dei Mondiali di categoria: di fronte agli azzurrini di Paolo Nicolato ci saranno i pari età del Giappone. La nazionale azzurra, dopo due partite, si trova ...

Italia-Svizzera Calcio femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Ultima amichevole prima dei Mondiali : Siamo ormai ai nastri di partenza del Mondiale 2019 di calcio femminile di Francia (che scatterà il 7 giugno) e l’Italia prosegue nella sua preparazione e nell’avvicinamento alla kermesse iridata. La Nazionale della CT Bertolini torna in questo palcoscenico dopo ben 20 anni e farà di tutto per presentarsi nel migliore dei modi. Per questo motivo questo pomeriggio andrà in scena una amichevole di grande importanza, per tastare il polso alle ...

Mondiali Under 20 Calcio 2019 - risultati e classifiche (28 maggio). Argentina batte Portogallo - Francia agli ottavi : Oggi si sono giocate quattro partite ai Mondiali Under 20 di calcio 2019 che si stanno disputando in Polonia. La Francia ha conquistato la seconda vittoria sconfiggendo Panama per 2-0 (Zagadou al 44′ e Cuisance al 52′) e ha staccato il pass per gli ottavi di finale a cui è anche molto vicino il Mali che ha battuto l’Arabia Saudita per 4-3 al termine di una partita rocambolesca (Al-Buraikan e Al-Tambakti fanno sognare gli ...