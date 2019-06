A Roma la parata del 2 giugno Salvini contro Fico su dedica a migranti e rom

ilsole24ore

(Di domenica 2 giugno 2019) Al termine delle celebrazioni bagno di folla per il premier Giuseppe Conte circondato dai cittadini tra selfie, strette di mano, e inviti a non mollare. Sul palco d'onore assenti alcuni generali ex capi di stato maggiore (per protesta dopo il taglio alle pensioni d'oro) oltre alla leader di FdI Giorgia Meloni per protestala ministra della Difesa Elisabetta Trenta...

matteosalvinimi : Arrivato ai Fori Imperiali a Roma per la parata del 2 giugno: splendida giornata!?? #FestadellaRepubblica ???? - RaiNews : Come ogni anno, occhi al cielo per il passaggio della Pattuglia acrobatica delle #FrecceTricolori che suggella le c… - Corriere : Mattarella all’Altare della Patria, le Frecce Tricolore e la parata -