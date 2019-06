Lasse Matberg | chi è il gigante che ha vinto Ballando con le Stelle 2019

BALLANDO CON LE STELLE 2019 - VINCITORE E CLASSIFICA/ Trionfa Lasse Matberg - secondo Bassi : Finale BALLANDO con le STELLE 2019: Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono i vincitori di questa edizione con 50 punti. Il loro primo posto in CLASSIFICA ha stupito tutti.

Ballando con le stelle - Lasse Matberg si infortuna durante la finale : Colpo di scena durante la finale di Ballando con le stelle (live a questo link) per Lasse Matberg, un incidente che mette in seria difficoltà il suo percorso proprio nell'atto più importante della gara.Il concorrente infatti ha subìto un problema al gomito ed è ricorso alle medicazioni di un fisioterapista per un dolore diventato piuttosto problematico, tanto che nella sfida finale con Ettore Bassi e Alessandra Tripoli nella quale si deciderà ...

Lasse Matberg si fa male a Ballando. Milly : “Chiamate qualcuno!” : Ballando con le stelle, Lasse Matberg si fa male al braccio in diretta: la reazione di Milly Carlucci Finale inaspettato per Lasse Matberg a Ballando con le stelle 14 stasera, venerdì 31 maggio 2019. Arrivato al round finale, nel quale ha sfidato Ettore Bassi, Lasse Matberg, mentre ballava in coppia con la sua maestra Sara Di Vaira, si è fatto male al braccio, tanto da richiamare l’attenzione della padrona di casa Milly Carlucci la quale, ...

