Jameson Burt | «Così in America ho stregato Vasco E adesso apro i concerti per lui»

(Di sabato 1 giugno 2019)Ha 31 anni, arriva direttamente da Los Angeles (precisamente da Orange County, quella famosa della serie tv The O.C) e oltre a suonare, bene, è anche un bel tipo., un nome (vero) che sa già di musica – «i miei già alla nascita ci avevano visto giusto», dice – è il cantante scelto daRossi per aprire i suoi nuovinegli stadi. Dopo i due show di apertura il 26 e 27 maggio a Lignano Sabbiadoro (il primo “solo” con i fan, ed erano già 10mila),scalderà il pubblico di San Siro, per sei date (l’1/2/6/7/ 11/12 giugno), e poi quello in Sardegna. Suonando per venti minuti alcune delle sue canzoni, tra cui quella che anticipa Fire, l’album registrato nello studio diRossi a LA, Speakeasy Studios, con il suo ...

