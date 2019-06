TelevideoRai101 : Ilva,Verdi:600 bimbi deformi in 13 anni - Noovyis : Un nuovo post (Ex Ilva, Bonelli (Verdi): “600 bambini nati con malformazioni a Taranto, ma governo rinvia presentaz… - acorrasco : Inquinamento Taranto, Bonelli: 'Il governo nasconde la notizia di 600 bimbi nati malformati dal 200… #verdi… -

"La notizia che non fa notizia: 600bambini nati con malformazioni congenite tra il 2002 e il 2015 a Taranto come riportato nella 'Valutazione del danno sanitario' e, come nel 2012,non si rendono pubblici i dati dell'indagine epidemiologica Sentieri dell'Istituto Superiore Sanità su Taranto fino al 2018" L'allarme dal coordinatore nazionale deiAngelo Bonelli. "Il governo nazionale- aggiunge- ha deciso di non presentare a maggio l'indagine epidemiologica.L'ha rinviata a luglio,ovvero dopo elezioni europee".(Di sabato 1 giugno 2019)