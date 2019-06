Il partito di Calenda e di Renzi

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) Non ho simpatia per. Dalle parti del Pd si dovrebbe essere vaccinati contro gli eccessi di ego e protagonismo. Ministro di peso nei governie Gentiloni ora ci informa che spesso era in dissenso; si inscrive al Pd e un minuto dopo minaccia di restituire la tessera se non si fa come dice lui; da inscritto dà vita a un suo movimento (“siamo europei”) e, per conto di quel soggetto distinto, negozia con il Pd il simbolo e suoi candidati; da capolista al parlamento Ue, dichiara di non escludere la sua futura iscrizione a un gruppo politico diverso da quello dei Socialisti e democratici, cioè ai liberali (Alde), dopo avere rifiutato la candidatura offertagli dalla Bonino, che fa riferimento appunto ai liberali; eletto alle europee, ventiquattrore dopo, avanza l’idea dare vita a un nuovoliberale di centro. Un disinvolto, inquieto ...

Pinucciosono : Calenda: pronto a fondare un partito alleato del PD. Questi appena prendono un voto in più si spaccano. secondo me… - EugeneWith : RT @FurioGarbagnati: Sul @ilmanifesto De Masi riprendendo Calenda sostiene che l’anima neoliberista del PD dovrebbe formare un proprio part… - LazarKaganovic1 : RT @FurioGarbagnati: Sul @ilmanifesto De Masi riprendendo Calenda sostiene che l’anima neoliberista del PD dovrebbe formare un proprio part… -