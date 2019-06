I miei primi cinquant’anni e i tormentoni inutili di questa estate

optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono nato il 2 giugno del 1969. Domani, se state leggendo il primo di giugno del 2019, compirò cinquant'anni. Mi impressiona anche solo scriverlo. Cinquant'anni. Domani, inoltre, vedi sopra, saranno anche cinquant'anni che è morto il mio fratello gemello, Francesco. Ho già raccontatostoria, all'epoca non c'erano le ecografie, e rimase strozzato dal cordone ombelicale. Questo ha fatto di me un gemello senza gemello, un sopravvissuto, e del giorno del mio compleanno anche un giorno di lutto. Pensateci. Festeggiare gli anni nel giorno in cui è morto il vostro gemello. Ho pochi ricordi del mio passato, non so se per una mera questione di mega, non ho spazio e per conservarne di più recenti devo rimuovere quelli più vecchi, come con gli smartphone, o per una più antica faccenda di subconscio. Sta di fatto che ho una vaga memoria deicompleanni da piccolo ammantati di un ...

