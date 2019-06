Greta lascerà la scuola per un anno

blogo

(Di sabato 1 giugno 2019)Thunberglaper un. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa Dpa, che ha citato fonti vicine all'attivista svedese impegnata nella sua campagna internazionale per il clima. La 16enne dovrebbe concludere questoscolastico per poi prendersi una pausa per concentrarsi a tempo pieno sulla sua campagna.La decisione è figlia dei troppi impegni in programma nei prossimi mesi. A settembre sarà a New York per il summit sul clima dell'Onu e a dicembre prenderà parte alla conferenza sul clima che si terrà in Cile.La sua decisione farà indubbiamente discutere, ma la giovane promotrice dei 'Fridays for future' ha deciso di dare la priorità al suo impegno in difesa dell'ambiente.laper uné stato pubblicato su Polisblog.it alle 12:11 di Saturday 01 June 2019

