Grazie a chi ci è stato vicino in questo momento così triste | scrive Claudio

Tenta di violentare autista donna su bus - preso Grazie a una bimba che chiama il 113 : Si tratta di un nigeriano di 31 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti. Un pensionato è riuscito a metterlo in fuga, poi la bimba di 10 anni ha chiamato la polizia. Salvini: "grazie al decreto sicurezza questo infame può essere espulso".

Ansia e dolore da intervento chirurgico dimezzati nei bambini Grazie all’immaginazione guidata : Le tecniche di immaginazione guidata, nei bambini, aiutano a diminuire l’Ansia preoperatoria e il dolore successivo agli interventi chirurgici: lo hanno dimostrato con uno studio appena pubblicato su “European Journal of Pediatrics” le psicologhe del servizio di Psicologia dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze in collaborazione con il Servizio di Terapia del dolore e Cure Palliative. Lo studio Lo studio ha messo a paragone le ...

Putin accelera sull’intelligenza artificiale Grazie ai miliardi degli sceicchi del Golfo : La Russia scommette sempre di più sull’intelligenza artificiale. Putin la considera fondamentale sia per l’esercito sia per l’economia e ieri ha dichiarato che «è necessario aumentare i finanziamenti per la ricerca» in questo settore. Putin non dà consigli. Ordina....

Chiaramonte Gulfi festeggia Maria Santissima delle Grazie : Chiaramonte Gulfi si appresta a festeggiare Maria Santissima delle Grazie. I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 31 maggio

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “Grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Europee 2019 - Salvini in conferenza stampa bacia il crocifisso : “Grazie a chi è lassù. No a regolamenti conti interni” : Matteo Salvini si è presentato in conferenza stampa per commentare i primi risultati della Europee con in mano il rosario. Lo stesso che ha esibito anche dal palco del comizio di piazza Duomo con gli alleati sovranisti. E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, ha baciato il crocifisso Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, proiezioni e risultati in diretta: Lega ...

Gol - spettacolo ed emozioni : delirio Bologna nel finale Grazie ad un super Santander - il Napoli chiude con una sconfitta [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

Ghoulam : “Per me anno particolare - Grazie a chi mi è stato vicino. A Bologna per chiudere in bellezza!” : Ghoulam post sui social Faouzi Ghoulam ha pubblicato un post sui social in vista dell’ultima partita di questa sera del Napoli sul campo del Bologna. Ecco quanto ha scritto: “Ultima partita di una stagione da protagonisti e da chiudere in bellezza: bravi tutti! Per me è stato un anno particolare: soprattutto di crescita. Ho imparato a conoscermi ancora di più attraverso un lavoro duro e quotidiano. Ringrazio tutti quelli che, ...

È morto Patrick - inutile la corsa contro il tempo della fidanzata : “Grazie a chi ci ha aiutato” : È morto Patrick Majda, il 40enne affetto da una aggressiva forma di tumore, per il quale si erano mobilitati vip e personaggi del mondo dello sport. La sua compagna Luciana aveva anche lanciato varie raccolte fondi per farlo volare negli Stati Uniti e fargli avere una possibilità di sopravvivenza. "Il suo ricordo resterà per sempre vivo".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - c'è chi dice "No - Grazie" : perché rinunciare (a volte) conviene : "Se io le do 100 euro ma anche 40 che fa, lei, li rifiuta?" affermava qualche giorno fa il presidente dell'Inps Pasquale...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'analisi di Sorgi : "Sondaggi - chi cresce Grazie alla rissa continua" : "Marciare divisi e colpire uniti contro Matteo Salvini". Nel suo commento sulla Stampa, Marcello Sorgi traccia i confini del nuovo patto tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Risulta ancora difficile pensare a un'alleanza elettorale tra M5s e Pd, ma che i due partiti si siano riavvicinati è innegab

Pellissier si ritira : 'Grazie Chievo. Futuro in società? Solo se avrò responsabilità' : Una vita al Chievo, che si è sviluppata dal 2002 al 2019, con 514 presenze con la maglia dei veneti in tutte le competizioni. Quindi, la decisione di ritirarsi: Sergio Pellissier ha annunciato l'addio ...

Perché Archie potrebbe diventare principe Grazie a nonno Carlo : Archie Harrison Mountbatten-Windsor è il primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan e per ora è soltanto settimo in ordine di successione al trono, ma potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo. Lo riporta, tra le varie testate, il Daily Mail.Il royal baby è per ora semplicemente “Master Archie” ma, stando a quanto afferma l’esperta della famiglia reale Patricia Treble, il piccolo Archie potrebbe ...