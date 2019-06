Furbetti del reddito di cittadinanza | in Sicilia scoperti 26 lavoratori in nero

Caserta - truffe all'Inps : denunciati quasi 400 "Furbetti" del sussidio di disoccupazione : La Guardia di finanza ha scoperto centinaia di posizioni lavorative fittizie create da 14 società solo per far percepire l'indennità mensile

I Furbetti delle bollette di luce e gas : in Campania - Sicilia e Calabria i numeri più alti : Con la parola “furbetto” oggi si tende ad indicare un soggetto che cerca di aggirare le regole per non pagare qualcosa, per ottenere un sussidio o per evitare alcuni adempimenti della vita di tutti i giorni o del lavoro. Sui media si è tanto parlato dei "furbetti del cartellino", cioè quei lavoratori pubblici assenteisti che timbravano il badge di ingresso al lavoro e poi uscivano per le loro esigenze personali. Poi è stata la volta dei ...

I Furbetti delle licenze all'assalto dei piccoli comuni : L'inchiesta sul fenomeno delle candidature false nei paesi sotto i 1.000 abitanti per ottenere un mese di ferie Antonio Borrelli elezioni comunali amministrative fannulloni furbetti ?

Napoli : stop ai Furbetti del ticket - assalto agli uffici dell'Asl : Non pagavano il ticket perché esenti in base al reddito denunciato in autocertificazione: ora dovranno rimborsare alla sanità pubblica le cifre risparmiate ingiustamente negli anni....

Furbetti del cartellino all'Asl di Foggia : 8 arresti per assenteismo : Furbetti del cartellino all'Asl di Foggia: 8 arresti per assenteismo I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di diversi dipendenti dell’ospedale di San Severo. Dalle indagini è emerso che le false attestazioni di presenza, per un totale di oltre 5.300 ore, erano avvenute dal ...

Furbetti del cartellino - otto arresti : c'è anche un primario : otto arresti a Foggia (tutti ai domiciliari) dopo un'inchiesta della Gdf. Sarebbero stati accertati vari episodi di...

I negozi : "Vuoi provare i vestiti? Paga 10 euro" : parte la crociata contro i Furbetti dell'acquisto online : Sempre più spesso i clienti provano fisicamente un capo d'abbigliamento in negozio per poi comprarselo sui siti di e-commerce.

I negozianti : "Vuoi provare i vestiti? Paga 10 euro" : parte la crociata contro i Furbetti dell'acquisto di abiti online : Sempre più spesso i clienti provano fisicamente un capo d'abbigliamento in negozio per poi comprarselo sui siti di e-commerce.

Parcheggi riservati a disabili a Genova - aumentano invasori e Furbetti del pass : Nel capoluogo ligure quasi una persona al giorno, sempre in media, viene sorpresa a utilizzare un contrassegno disabili senza esserne il titolare

Parcheggi riservati a disabili a Genova aumentano invasori e Furbetti del pass : Nel capoluogo ligure quasi una persona al giorno, sempre in media, viene sorpresa a utilizzare un contrassegno disabili senza esserne il titolare

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «La Lega minaccia la crisi : rivuole Berlusconi?». «Pensi ai Furbetti del reddito...» : Il leader del M5S contro gli alleati: «Dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini?». La replica del Carroccio: «Nessun pericolo,

Di Maio : «Grave che la Lega minacci la crisi. Rivogliono Berlusconi?». E Salvini : «Nessun pericolo - ma lui pensi ai Furbetti del reddito...» : Il leader del M5S contro gli alleati: «Dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini?». La replica del Carroccio: «Nessun pericolo,

Auto – I Furbetti della targa : ecco i trucchi disonesti che possono costare caro : Facciamo chiarezza sull’importanza delle targhe Auto e su eventuali manomissioni che possono portare fino a conseguenze penali Per evitare di non essere colti dall’Autovelox, per evitare una multa, o semplicemente per credersi più furbi degli altri, molti Automobilisti (disonesti) ricorrono ai più svariati “trucchetti”, anche se non sanno che un’azione di questo tipo è ovviamente illegale e può portare a conseguenze decisamente ...

Napoli - scacco ai «Furbetti» del bollo auto : sfruttavano l'esenzione dei defunti : Furbetti del bollo auto scoperti in provincia di Napoli dai militari della Comando provinciale della Guardia di Finanza: anche dopo la morte del familiare disabile continuavano a beneficiare...