“Bimbi con l’emicrania già a 4 anni” | i sintomi precursori consentono di individuare i

(Di sabato 1 giugno 2019) Niente sconti per i più piccoli. “Vediamo bimbi di 4-5 anni già con un’emicrania definita. E’ difficile stimare il numero di pazienti pediatrici, ma se c’è un familiare colpito, la probabilità che il piccolo ne soffra aumenta del 40-50%. E il problema è sottostimato: secondo un nostro recente studio c’è un ritardo incredibile, di quasi 2 anni, nella diagnosi dei bambini. E questo perché il bimbo spesso viene mandato dall’otorino, poi dall’oculista, quindi dal gastroenterologo, prima di arrivare dal neurologo“. Parola di Bruno Colombo, neurologo e responsabile del Centro cefalee del San Raffaele di Milano, sentito a margine del 13° Congresso dell’European Headache Federation in corso ad Atene. “E’ importante sensibilizzare i pediatri, perché il ritardo nella diagnosi si traduce in una grande sofferenza del bambino, che talvolta oggi ci viene segnalato dalla scuola: si ...

