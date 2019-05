Monreale | lavora in nero percependo il Reddito di cittadinanza I carabinieri beccano un

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roberto Chifari Ilo hanno sorpreso mentre stavando income operaio. L'uomo aveva ricevuto da poco il beneficio deldiL'ennesimo furbetto deldiè stato sorpreso mentreva in. Ieri mattina idella stazione di, nel palermitano, durante un servizio di controllo nel territorio del comune di Pioppo, hanno notato due uomini di 43 e 22 anni intenti a montare un pesante cancello in ferro presso un’abitazione privata. I militari hanno accertato che i due stavano svolgendo l’attivitàtiva ine che il 43enne era beneficiario del “di” per un importo mensile di 780 euro. Ihanno così denunciato l'uomo, la carta acquisti sottoposta a sequestro e al proprietario dell’immobile che aveva commissionato i lavori è stata contestata una sanzione ...