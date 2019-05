Meghan | il fratello l’attacca | “Senza tetto per colpa sua”

dilei

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il fratellastro diMarkle, Thomas Markle Jr, ha fatto una dichiarazione scioccante sul suo attuale stile di vita. Ha raccontato, infatti, di aver perso il posto di lavoro e la casa in cui viveva ammettendo di sentirsi come un senzae di essere arrivato al punto più basso della sua vita. Thomas ha 53 anni e, da quandosi è fidanzata con il Principe Harry, la sua vita è cambiata in negativo. Egli racconta di come gossip, insinuazioni e notizie, vere o false sul suo conto, gli si siano rivoltate contro a causa dell’insistenza di media e giornalisti che hanno voluto mettere la sua quotidianità sotto ai riflettori nonostante lui non fosse d’accordo. Ogni sua mossa e della sua famiglia è stata raccontata e analizzata e per questo il suo nome è noto ai più, soprattutto nella sua città natale Gran’ts Pass dove oggi nessuno è disposto ad assumerlo o ad ...

