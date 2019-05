La Curva Nord a Conte | «Noi non siamo la Juve Per noi vincere non è l’unica cosa che

Inter - la Curva Nord scrive al nuovo tecnico Conte : 'Noi non siamo la Juve' : Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, il 31 maggio è arrivata l'ufficializzazione del nuovo tecnico dell'Inter: senza nessuna sorpresa, sarà Antonio Conte il successore del tecnico toscano. Il leccese ha firmato un contratto di tre anni a 9 milioni di euro a stagione, con bonus che potrebbero incrementare il tutto a 12 milioni di euro all'anno. Nello staff ci saranno i più 'fidati' di Conte, dal fratello Gianluca, agli assistenti Stellini e ...

Conte è il nuovo allenatore dell’Inter! La bordata della Curva Nord : “non siamo la Juventus - ricordiamo il tuo passato” : Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, ma la Curva Nord mette subito le cose in chiaro: “noi non siamo la Juventus”, i tifosi nerazzurri chiedono il rispetto di “stile e morale” che differenzia le due società Alle 06:00 del mattino italiane, l’Inter ha annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore del club. La società nerazzurra ha scelto un profilo di spessore internazionale, di grande esperienza e ...

Inter - la Curva Nord ringrazia Spalletti : “Con lui siamo tornati nell’olimpo europeo” : Non solo il presidente Zhang. E’ arrivato anche da parte dei tifosi, nel nome della Curva Nord, il ringraziamento verso l’ormai ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Ecco il messaggio del settore del tifo nerazzurro su Facebook. “La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter. I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità. Con lui l’Inter è stata ...

FOTO – Inter - comunicato Curva Nord : “A Napoli tutto è concesso - a noi è stato vietato…” : Il comunicato della Curva Nord Interista La Curva Nord Interista tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social ha espresso alcuni pensieri dopo gli scontri con la tifoseria del Napoli e gli striscioni al San Paolo e al Meazza: “MENTRE A Napoli tutto È concesso, A MILANO VIETATO STRISCIONE PER I BH Si voleva rendere onore a un gruppo che ha fatto la sofferta scelta di rifondarsi dopo i fatti di dicembre ma l’integerrima ...

Icardi da i numeri - la Curva Nord suona la carica - la società come reagirà? : Ci mancava un Icardi che dà i numeri, e una Curva tifosa che distribuisce l’ultimatum. Ci fosse anche una società che reagisce e una squadra che sa vincere, forse tutto finirebbe nel comune senso del ridicolo.La società dell’Inter la più assente del campionatoInvece questo finisce per essere il senso comune di una stagione ridicola. Gli antenati, a cominciare da Angelo Moratti e Peppino Prisco, dell’Inter che si fece grande club e ...

Inter-Empoli - l’ultimatum dei tifosi : il durissimo comunicato della Curva Nord : ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggio della Curva Nord dell’Inter alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’Empoli che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’Inter ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare ...

La Curva Nord saluta De Rossi : Era accaduto due anni fa con Totti, si è ripetuto anche per De Rossi. La curva nord ha salutato lo storico rivale della Roma Daniele De Rossi che il pRossimo 26 maggio vestirà la maglia giallorossa per l’ultima volta dopo la decisione del club di non rinnovargli il contratto. Il tifo biancoceleste ha voluto così dedicare uno striscione al capitano giallorosso durante la gara contro il Bologna: «La nord saluta De Rossi, fiero ed ...

Lazio-Bologna - la Curva Nord biancoceleste omaggia De Rossi : bello il gesto per il capitano della Roma : I tifosi della Lazio hanno voluto omaggiare Daniele De Rossi, che lascerà la Roma alla fine di questa stagione per volere del club giallorosso Un gesto che vale molto, uno striscione particolare indirizzato ad un giocatore che incarna il club da sempre odiato. I tifosi della Lazio hanno però deciso di mettere per qualche minuto da parte la rivalità, dedicando uno striscione durante il match con il Bologna a Daniele De Rossi, che lascerà la ...

La Curva Nord interista è recidiva : ancora cori anti-Napoli : Gli ultras interisti non mollano. A nulla è servita la campagna antirazzista avviata lodevolmente dalla società. Dopo essere finiti nelle cronache per la partita ‘bollente’ contro il Napoli, il 26 dicembre scorso, con l’agguato ai tifosi napoletani, la morte di un interista e i cori contro Koulibaly che hanno portato alla chiusura di San Siro per due giornate più una senza la Curva Nord lo hanno rifatto. La Gazzetta dello Sport ...

Inter - ghiotta occasione contro il Chievo. La Curva Nord : “La squadra si dia una svegliata!” : contro il Chievo, la ghiotta occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter si prepara al monday night contro i veneti. La Curva Nord nerazzurra torna a farsi sentire, ma questa volta non parla solo di Icardi. Discorso generale alla squadra e a Spalletti. “Adesso però – recita il comunicato su Facebook – la squadra si dia una svegliata. A buon intenditor. Mancano tre gare per ...

Inter - ghiotta occasione contro il Chievo. La Curva Nord : “La squadra si dia una svegliata! : contro il Chievo, la ghiotta occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter si prepara al monday night contro i veneti. La Curva Nord nerazzurra torna a farsi sentire, ma questa volta non parla solo di Icardi. Discorso generale alla squadra e a Spalletti. “Adesso però – recita il comunicato su Facebook – la squadra si dia una svegliata. A buon intenditor. Mancano tre gare per ...

Inter - la Curva Nord ancora contro Icardi : “ribadiamo la presa di posizione - ci dispiace per i disguidi con San Siro” : Mauro Icardi e la Curva Nord non si amano di certo, il tifo dell’Inter sta vivendo un momento delicatissimo: il comunicato degli ultras Inter, niente pace tra Mauro Icardi e la Curva Nord. Con un comunicato gli ultras nerazzurri hanno voluto ribadire la propria posizione in vista del rush finale di campionato che potrebbe valere la Champions League alla squadra di Spalletti. “Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in ...

Inter – Il comunicato della Curva Nord : La Curva Nord in attesa della sfida di lunedì sera contro il Chievo lancia un chiaro messaggio alla squadra.Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in Champions League, 9 punti per finire la stagione nel migliore dei modi. È stato un anno calcisticamente travagliato tra cambi dirigenziali, punte spuntate e stelle offuscate.Il ritorno nella Coppa Regina, vissuto in maniera altalenante tra l’illusione e la libidine iniziale e ...

Stadio Atalanta - iniziata la demolizione della Curva nord. VIDEO : Sono ufficialmente cominciati i lavori di riqualificazione dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia. In casa Atalanta si guarda al futuro: la società del presidente Percassi ha acquistato lo Stadio di ...