Finalmente la lettera Spariscono i tagli al reddito e a quota 100

(Di venerdì 31 maggio 2019) Economia stagnante, spread che vola fino a293, con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia, borse in tensione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova ‘guerra dei dazi’, stavolta con il Messico. È in questa cornice già di per sé preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio ‘giallo’ sulla risposta da dare ai rilievi di Bruxelles sul debito pubblico. Che si scioglie a fine serata, quando il ministero dell’economia diffonde il testo inviato dal ministro Giovanni Tria alla Commissione Europa, insieme ad un’analisi di 58 pagine sul debito pubblico. Nel testo finale salta il rifermento aia al welfare che avevano fatto irritare i pentastellati.Alla fine il passaggio viene sfumato e si indica in modo più generico che “il governo sta elaborando un programma ...

