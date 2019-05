Malore mentre è in classe! Luisa Anna Pia Gatti muore a 18 anni per meningite acuta

(Di venerdì 31 maggio 2019) "Ragazza brillante, educata, rispettosa e bella, amante della vita e dello studio". Torna l'incuboin Italia. Una ragazza di soli 18Pia, è morta a causa del batterio lo scorso 27 maggio a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. La giovane si è sentita male pareera in classe, nel liceo scientifico "Quinto Orazio Flacco" di Venosa, ma da giorni accusava già febbre alta e cefalea. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, i medici, visti i sintomi, le hanno subito diagnosticato la patologia in forma. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione ma le sue condizioni sono velocemente peggiorate. È deceduta qualche ora più tardi. Attivata la profilassi antibiotica per i contatti più stretti, dai familiari ai compagni di scuola per evitare il contagio, che comunque, confermano i sanitari, è da escludere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...