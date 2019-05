Domenico Diele | la Corte di Appello riduce a 5 anni e 10 mesi la sua condanna per

Sconto di pena per l'attore Domenico Diele : 5 anni e 10 mesi la condanna in appello : Da 7 anni e 8 mesi a 5 e 10 mesi. Sconto di pena in appello per l’attore Domenico Diele, condannato lo scorso 11 giugno per omicidio stradale.La Corte, entro 90 giorni, depositerà le motivazioni. Diele, al termine del giudizio abbreviato conclusosi l′11 giugno dello scorso anno, era stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale.Anche per i giudici della Corte di appello di Salerno, Diele è ...