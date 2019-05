Caos per lettera a Ue | Palazzo Chigi | “Fuga di notizie false | Conte non l’ha approvata”

Caos Roma - parla Pallotta : “Deluso però non scappo” : Caos Roma, parla Pallotta: “Deluso però non scappo” Ieri il quotidiano Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulla Roma riportati in un’inchiesta esclusiva. Tra le altre cose, si è scritto anche di tensioni presenti tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, con anche altri senatori della rosa giallorossa che avrebbero voluto il Pupone fuori dalla società, oltre a Monchi e Di Francesco. Dopo la pubblicazione sulle colonne ...

Caos ISRAELE/ La trappola del voto e la strategia per incriminare Netanyahu : Per la prima volta nella sua storia, ISRAELE non riesce a formare il governo e deve tornare al voto. Dietro c'è la mano di Lieberman

Caos De Rossi - interviene anche Maurizio Costanzo : “spero che le voci su questi presunti veleni siano false” : Il conduttore televisivo si è soffermato sulla situazione relativa al Caos De Rossi, esprimendo il proprio punto di vista “Mi auguro che i presunti veleni tra De Rossi e Totti non siano veri. So solo che la Roma ha perso due giocatori non facilmente sostituibili. Voglio credere che non sia così“. Lo dice all’AdnKronos Maurizio Costanzo commentando il contenuto dell’articolo, uscito stamattina su ...

Caos Roma - parola ai personaggi del mondo giallorosso : tanta incredulità : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Subito dopo, le parole di Pallotta e la nota della società giallorossa, che ha preso le distanze. Riportiamo invece qui le dichiarazioni di vari personaggi legati al mondo giallorosso, che intercettati sull’argomento hanno detto la ...

Teatro : M5S - 'Bellini di Catania nel Caos - perplessità su nomi soprintendente' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Sono tante le sfide aperte per il Teatro Massimo Bellini di Catania, a partire dalla nomina del nuovo soprintendente. I nomi che stanno circolando in questi giorni ci lasciano alquanto perplessi e hanno messo in allarme, giustamente, anche i sindacati". Ad affermarlo

Le notizie del giorno – Nuovo terremoto nel mondo del calcio - paura per Pirlo e Caos tra liti e valzer allenatori : Le notizie del giorno – Su calcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma: Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnico Gasperini che inevitabilmente è ...

Francesca e Gennaro - lite furiosa nella notte per Martina : insulti e offese - Caos al Gf : Grande Fratello, Francesca De André e Gennaro Lillio litigano furiosamente per Martina Ieri sera è successo di tutto al Grande Fratello! Il daytime appena andato in onda è stato un riassunto fin troppo breve e, a dire il vero, sono stati censurati tutti gli insulti e le offese di Francesca De André. Prima rivolti a […] L'articolo Francesca e Gennaro, lite furiosa nella notte per Martina: insulti e offese, caos al Gf proviene da Gossip e Tv.

Caos governo e decreto sicurezza - Conte oggi al Colle per un pranzo con Mattarella : Un pranzo tra Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere (a tre giorni dalle elezioni Ue) del decreto sicurezza rinviato nell'ultimo Cdm e di svariati altri...

Meteo - piogge estreme in Germania : inondazioni - evacuazioni e Caos per la tempesta “Axel” [FOTO e VIDEO] : Il fronte di bassa pressione, rinominato Axel dai media tedeschi, ha provocato il caos in Germania negli ultimi giorni con intense piogge, forti venti e temporali che hanno causato inondazioni, incendi e alterazioni della viabilità. Il fronte ha iniziato a colpire lo stato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, e dovrebbe continuare almeno fino a domani, mercoledì 22 maggio, in alcune zone. Il Paese è stato sferzato da piogge intense, tuoni e ...

Sciopero oggi - Caos mezzi Atac Roma-Atm Milano/ Napoli - chiuse le funicolari : Sciopero treni e mezzi oggi 17 maggio 2019: Roma, traffico in tilt ma linee Atac attive: ko trasporti Trenord-Trenitalia, bus, metro da Milano a Napoli

SCIOPERO MEZZI OGGI : Caos TRENORD MILANO/ Atac Roma in tilt - ma la metro è aperta : SCIOPERO trasporti e MEZZI OGGI 17 maggio 2019: ko treni TRENORD-Trenitalia, bus, metro da MILANO a Napoli. Roma, traffico in tilt ma linee Atac attive

Tra Caos - forze mareali - spinte gravitazionali : delineato un “manuale di sopravvivenza” per esopianeti : Piccoli, rocciosi e composti da elementi densi: sono questi i tratti salienti degli esopianeti in grado di tenere testa al caos che si scatena quando le loro stelle ospiti giungono al capolinea: lo afferma – spiega Global Science – un nuovo studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (articolo: “Orbital relaxation and excitation of planets tidally interacting with white dwarfs”), in cui gli autori hanno ...

Caos Palermo - il sindaco si rivolge all’Avvocatura per un’azione legale : Caos in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C. Nelle ultime ore il sindaco di Palermo ha dato mandato all’Avvocatura comunale di verificare, “anche, ma non solo, in raccordo con la Societa’ Palermo calcio”, la possibilita’ di azioni legali contro la retrocessione in serie C stabilita dal Tribunale federale della Figc. Come si legge in una nota del Comune, ...

Caos Serie B : per Gravina “non è competenza della Lega B” - ma Balata chiede tempi più rapidi : Serie B senza pace. Ci si aspettava, dopo il Caos della scorsa estate, un ritorno alla normalità. Che però, dopo quanto accaduto ieri, pare sia molto lontano. Palermo in C e playout annullati, queste le decisioni su cui si aprono dibattiti infiniti. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si tira fuori spiegando che la Lega B non ha “competenza in materia“. E così il numero uno Mauro Balata chiede che il tutto venga risolto ...