TelevideoRai101 : Bologna,4 fermi per finanziamento jihad - LucaTubetto : @Georgia43154918 Ti fermi a Bologna a scopare anche me ?? - ilmetropolitan : #Bologna. #Furti aggravati a vari sportelli #bancomat. 8 fermi - -

Quattro persone, due somali e due etiopi, sono stati fermati tra Torino e Milano con l'accusa didi condotte con finalità di terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 4 sono stati fermati per il pericolo di fuga. Le indagini condotte dalla Dda dinon sono ancora concluse. Sarebbe stata documentata l'esistenza di un network internazionale per la raccolta di fondi destinati a gruppi terroristici, in particolare ai miliziani di al Shabaab.(Di venerdì 31 maggio 2019)