Biscotti alla banana | ricetta semplice da preparare

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Isono dei semplicissimi cookies realizzati con la polpa dellaschiacciata. Ottimi a colazione, ma anche per una sana merenda, sono deliziosi accompagnati da una tazza di latte o da una buona cioccolata calda. Laper realizzarli in casa èe intuitiva, quindi anche i meno esperti possono divertirsi a mettere le mani in pasta sperimentando questi squisiti. Tra l'altro sono un ottimo modo per consumare le banane, soprattutto quando con il caldo maturano troppo velocemente. Tempo di preparazione: 15 minuti....

TarantulaRubra : Ora che I negozietti non possono più vendere biscotti alla marijuana i trafficanti di droga saranno in ginocchio… - Lolicchia : @santre1977 Peraltro il servizio è garantito sicuro fino al pranzo, probabilmente fino alla chiusura. Da noi non ga… - DenizaDrenica : Ho inzuppato i biscotti nel caffè con attenzione per non sporcare la maglietta bianca che avevo su e alla fine l’ho… -