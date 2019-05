Belve Nove Alba Parietti a Francesca Fagnani | “Non faccio più sesso | ora sono più

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “E’ molto difficile per una persona che ama veramente ilfingerlo, o meglio, per una persona che amava il. Adessopiù contorta sul piano intellettuale e meno sul piano fisico.meno fatica. Ho corteggiatori dai 23 ai 90 anni: tanto non facendoposso fare quello che voglio”., ospite della terza stagione di “”, il programma diin onda su, venerdì 31 maggio alle ore 22,45, rivela questa nuova sfumatura della sua vita. Eppure la showgirl tra le più amate in Italia, volto della Rai di Boncompagni, giudice e opinionista nei reality più famosi, nonché ex ballerina di Milly Carlucci nel programma Ballando con le stelle viene ricordata oggi anche per la sua parte nel film erotico Il Macellaio di Aurelio Grimaldi, del 1998, a cui l’attrice prese parte dopo aver rifiutato di entrare a far parte del cast ...

Simo07827689 : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… - CasaPoeta : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… - francescafagnan : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… -