Playoff Serie A – L’Olimpia Milano stecca ancora | Sassari trionfa in Gara-1

RISULTATI Playoff Serie C/ Andata quarti : Piacenza show - Lodi salva il Catania! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C, 2urno fase nazionale: vittorie esterne di Piacenza e Pisa mentre il Catania e la Feralpisalò ottengono un pareggio.

LIVE Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : inizia la serie - prima sfida incertissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Pronostico Cittadella Vs Verona - Playoff Serie B 30-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cittadella – Verona, Serie B, Playoff, Finale, Andata, Giovedì 30 Maggio 2019 ore 21.00Cittadella / Verona / Serie B / Analisi – I Playoff della Serie B 2018/19 sta per assegnare la terza e ultima squadra che, assieme a Brescia e Lecce, salirà nella massima Serie. Domani sera al Tombolato, Cittadella e Verona si sfideranno nel terzo derby stagionale, che potrebbe far entrare nella storia i padroni di casa, ...

Playoff Serie C - le probabili formazioni delle gare di andata dei quarti di finale : probabili formazioni Playoff Serie C – Si giocano questa sera alle 20,30 le gare di andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Partite che si preannunciano molto equilibrate. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. In Toscana va in scena un match tra due squadre molto in forma: l’Arezzo ha eliminato Novara e Viterbese, il Pisa ha avuto la meglio sulla Carrarese. Catania-Trapani sembra una finale anticipata. ...

Playoff Serie C - i pronostici di CalcioWeb : il Piacenza può ipotecare il passaggio del turno : Playoff Serie C – Si giocano le semifinali d’andata valide per i Playoff di Serie C, la stagione è ormai entrata nella fase decisiva e si decidono le due squadre promosse nel campionato cadetto. La partita più interessante e che preannuncia maggiore spettacolo è sicuramente quella tra Catania e Trapani, derby siciliano che promette grande spettacolo tra due squadre attrezzate per il salto di categoria. Parte nettamente favorito ...

Playoff Serie B : Cittadella favorito nel match di andata - ma la promozione è del Verona - a 1.72 su Sisal Matchpoint : Playoff Serie B – Sarà il derby veneto tra Cittadella e Hellas Verona l’ultimo atto dei Playoff di Serie B. L’ultima squadra promossa in A si deciderà nei 120 minuti di sfida tra granata e gialloblù, vincenti nelle semifinali rispettivamente con Benevento e Pescara. Le due squadre si sono già incontrate al Tombolato poche settimane fa, una gara terminata con il netto successo granata per 3 a 0. Il copione si ripete nella gara di ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...

Playoff Serie B - posticipata Verona-Cittadella : la nuova data : La finale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B tra Hellas Verona e Cittadella si giocherà al Bentegodi nella data stabilita di domenica 2 giugno, ma l’orario d’inizio è stato posticipato di mezz’ora, alle 21.15. Lo ha deciso la Lega di Serie B che quindi non ha accolto la richiesta del Prefetto, Donato Giovanni Cafagna, si rinviare di 24 ore la partita decisiva per la promozione in Serie A a causa della ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...