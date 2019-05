Il voto su Rousseau e l' equilibrio impossibile che attende Luigi Di Maio

voto Di Maio. Sgarbi chiede osservatori nella sede di Rousseau : Vittorio Sgarbi, deputato del Gruppo Misto alla Camera, chiede la presenza di osservatori esterni nella sede dell’associazione Rousseau, quindi in quella della Casaleggio & Associati (che coincidono) per garantire il regolare svolgimento del Voto su di Maio. “Siccome non c’è nessuna forma di garanzia, anche tecnica, sul Voto online gestito da una associazione privata (gestita a sua volta da una impresa privata) per una ...

CAOS M5S/ voto su Rousseau - Ue - poltrone : la strategia di Casaleggio e Di Maio : Oggi gli iscritti voteranno sulla piattaforma Rousseau se confermare o meno Di Maio leader del Movimento. Una prassi che ratifica decisioni prese dall'alto

Dimissioni Di Maio : voto online su Rousseau - risultati e quesito : Dimissioni Di Maio: voto online su Rousseau, risultati e quesito Dimissioni Di Maio: il risultato molto deludente del MoVimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee ha aperto la strada al dibattito. Di fatto c’è chi nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi ha messo fortemente in discussione l’operato del capo politico del MoVimento, principale imputato della sconfitta dei 5 Stelle. A Di Maio vengono ...

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Di Maio : “Chiedo voto su Rousseau sul mio ruolo”. Grillo lo difende : “Deve continuare la lotta” : «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». Lo scrive Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle, a due giorni dal deludent...

Luigi Di Maio e il voto su Rousseau - Federico Geremicca : "Avete dubbi su cosa uscirà?" : "Io conservo tutti i dubbi che ho sempre avuto ogni volta che usano la piattaforma Rousseau. GianLuigi Paragone ha glissato quando gli hanno chiesto se è utile un voto sul blog. E' chiaro che dalla piattaforma esce quello che vuole Davide Casaleggio". Il giornalista de La Stampa Federico Geremicca o

Di Maio : chiedo voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S. Domani la consultazione su Rousseau : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. chiedo di mettere al...

M5S a pezzi - Di Maio chiede un voto di conferma : domani urne aperte su Rousseau : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone annuncia le sue dimissioni. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

M5S - Di Maio e il voto su Rousseau : «Ditemi se sono ancora il capo politico» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta. Blog delle Stelle in tilt. In corso vertice Conte-Salvini

Di Maio : "Al voto su Rousseau il mio ruolo di capo politico" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato messo alle strette dopo il flop alle elezioni europee, al punto da averlo spinto a prendere una decisione storica: chiedere agli attivisti di M5S, tramite la piattaforma Rousseau, di esprimersi con una votazione sulla sua leadership.L'annuncio è arrivato questa mattina, a poche ore dall'assemblea dei parlamentari M5S. Di Maio sembra aver anticipato tutti ed è stato proprio lui a firmare ...

M5S - al voto su Rousseau la fiducia al capo politico Di Maio. «Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta

Di Maio : chiedo voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S. Domani la consultazione su Rousseau : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. chiedo di mettere al...

Da capo popolo a capro espiatorio : voto su Rousseau per decidere il ruolo di Di Maio : Clamoroso nel M5s: Di Maio rimette il mandato nelle mani degli iscritti. La domanda a cui rispondere è: "Confermi Luigi Di...

M5s - Di Maio : “voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico” : “Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel Movimento lo faremo. Se ci sono strutture o luoghi decisionali da creare: lo faremo. Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il ...