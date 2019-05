Gianluigi Paragone : "Consegno le mie dimissioni a Luigi Di Maio - non voglio passare da traditore" : "Dopo il titolo di oggi, siccome non voglio passare da traditore, io consegnerò le mie dimissioni dal Parlamento a Luigi Di Maio: sarà lui a decidere cosa farne". GianLuigi Paragone, in diretta da Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, annuncia l'intenzione di rimettersi alla volontà del suo leader do

Il traditore incassi del primo weekend - Box Office Italia : Il Traditore incassi del primo weekend: Favino conquista il Box Office Italiano. Buonissime notizie per il cinema Italiano.Ma Cosa Ci Dice il Cervello è stato per 5 settimane consecutive il film Italiano più visto. Riccardo Milani passa lo scettro a Marco Bellocchio con “Il Traditore” titolo ...

Il traditore - Favino si trasforma nel pentito che mise in ginocchio la mafia : Come i migliori film di mafia anche Il traditore parte con una festa. Non è un matrimonio ma una riunione di diverse famiglie mafiose. In questa riunione, che darà origine a una foto di gruppo importante, c’è il mafioso che non somiglia agli altri mafiosi, il capo che non è che un soldato semplice, l’unico vestito di bianco: Tommaso Buscetta. Lungo tutto il film vedremo la sua vita in Sud America, poi i processi, le sue ragioni, i suoi ricordi ...

Straordinario “Il traditore" - film sul pentito Buscetta - : Serena Nannelli Bellocchio torna al cinema civile con un film di grande livello, dotato di forza narrativa e documentaria, di corposi risvolti morali e di un intensissimo Favino "Il traditore", il nuovo film di Bellocchio uscito nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, ha ricevuto dodici minuti di meritatissimi applausi al 72° Festival di Cannes.Ripercorre due decenni di storia italiana incentrandoli sulla figura ...

Il traditore - Bellocchio e Favino raccontano l’enigma tragico di Tommaso Buscetta (recensione) : Ne Il traditore, salutato da un lungo applauso a Cannes, unico film italiano in concorso, Marco Bellocchio si confronta con la storia di Tommaso Buscetta e della mafia, tema per sua stessa ammissione piuttosto lontano dalle sue corde. L’estraneità però ha consentito al regista piacentino di smarcarsi dalle usuali (e usurate) rappresentazioni della criminalità organizzata, oscillanti tra ambigua epica gomorresca e realismo più o meno ...

Il traditore e gli altri film della settimana : Meno male che Marco Bellocchio si prende le sue libertà per raccontare la storia di Tommaso Buscetta. E meno male che a interpretarlo è Pierfrancesco Favino. Da vedere anche Una vita violenta di Thierry de Peretti. Leggi

Film in uscita - da Una vita violenta ad Aladin e poi Il traditore e Takara : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA vita violenta di Thierry De Peretti. Con Jean Michelangeli, Cedric Appietto, Delia Sepulcre-Nativi. Francia 2017. Durata: 106’ Voto: 4/5 (DT) Parigi 2001. Nonostante le minacce di morte, il giovane studente politicizzato Stephane decide di tornare sull’isola natia della Corsica per partecipare ai funerali dell’amico fraterno e compagno d’armi ucciso in un regolamento di conti tra autonomisti e indipendentisti corsi. Scelta personale che dà ...

Pierfrancesco Favino - Il traditore incanta Cannes : Per essere considerato un bravo attore devi saper interpretare chiunque. Senza pregiudizi e senza gigionismi, scomparendo completamente nei personaggi che ti affidano per risultare vero, credibile. Pierfrancesco Favino, in una carriera che ormai dura da 38 anni, è andato ben oltre, facendosi apprezzare per le sue versioni di uomini realmente esistiti, dal ciclista Bartali all'anarchico Pinelli, dal criminale Libanese al pentito di ...

Il cast de "Il traditore" al Festival di Cannes. Red Carpet con sorpresa - : Fonte foto: La PresseIl cast de "Il Traditore" al Festival di Cannes. Red Carpet con sorpresa 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Per il film con PierFrancesco Favino c'è un Carpet molto affollato: tra le stelle anche Orlando Bloom e diCaprio

Cannes - red carpet per Favino con il cast del film "Il traditore" - : Pierfrancesco Favino sul palco di Cannes con il cast de "Il traditore" di Marco Bellocchio, l'opera dedicata alla storia di Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia. La presentazione coincide con il 27esimo anniversario della strage di Capaci. (Lapresse) Redazione ?

Cannes 72 Il traditore : La Croisette accoglie Favino e Bellocchio : Il Traditore Cannes 72: il red carpet con Pierfrancesco Favino e il cast. È appena terminata la sfilata sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2019, quest’oggi dedicato interamente all’unico film italiano in concorso “Il Traditore”, detto “The ...

Bellocchio sfida la storia con "Il traditore" - un film kolossal con un Favino che ricorda De Niro : Marco Bellocchio ri-processa Giulio Andreotti e lo condanna. È solo un dettaglio del suo “Il Traditore”, che lo riporta per la settima volta nel concorso principale di Cannes ( ha vinto 43 anni fa per i protagonisti di”Salto nel vuoto”, Anouk Aimée e Michel Piccoli). Ma di sicuro sarà materia di polemica e discussione, per l’ultimo grande autore italiano vivente abilitato ad esprimere un ...

Il traditore - Marco Bellocchio a Cannes : “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” : Un film non convenzionale eppure popolare. Un mondo tutto da esplorare “perché io vengo da Piacenza e l’universo di Palermo mi sembrava sulla luna”, una traccia indelebile della recente storia criminale italiana. Tanti erano i desiderata e le sfide di Marco Bellocchio nell’affrontare la figura di Tommaso “Masino” Buscetta prima che diventasse Il Traditore. “Non sapevo nulla di Buscetta se non quel che si è raccontato sui giornali. Quando il ...

Cannes - Il traditore di Bellocchio dramma intimista e universale con Favino interprete intenso di Buscetta : Era un uomo complesso e sofisticato il cosiddetto soss dei due mondi, all’anagrafe Tommaso Buscetta detto Masino. Seppur con licenza elementare, il suo sguardo sapeva di profetico e la sua dignità non gli permetteva di nascondere il tormento legato a sensi di colpa e scelte sbagliate. Non stupisce che una figura tanto contraddittoria quale il più famoso pentito di Cosa Nostra sia diventata oggetto e soggetto del nuovo film di Marco Bellocchio, ...