Il Pm Luca Palamara perquisito dalla GdF

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nuovo capitolo nell'inchiesta sul mercato delle toghe e in particolare sulle nomine per la successione alla guida della Procura di Roma: ieri si è diffusa la notizia del coinvolgimento del Pm, ex Presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Ebbene, oggi la Guardia di Finanza hala sua abitazione e i suoi uffici in procura oltre all'abitazione del suo commercialista e quella di Adele Attisani, che è una persona vicina al magistrato. Ricordiamo cheè indagato per corruzione e ieri ha chiesto di essere sentito al più presto dagli inquirenti, professando la sua totale estraneità ai fatti.Intanto è stato notificato un avviso di garanzia anche ad altri indagati. In particolare, pende l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento su Stefano Fava, che è l'autore dell'esposto al Consiglio Superiore della Magistratura con cui venivano ...

Agenzia_Ansa : Indagato #Palamara a Perugia per corruzione - petergomezblog : La Guardia di Finanza a casa di Palamara Perquisito il pm indagato per corruzione - fattoquotidiano : Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza: “Indagato per corruzione” -