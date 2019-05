I navigator non possono fare ciò per cui verranno assunti Ma nessuno vuole saperne

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) È da quasi tre mesi che Sonia Palmeri, assessora al Lavoro della Regione Campania guidata dal governatore Vincenzo De Luca, manifesta in ogni appuntamento pubblico l’inadeguatezza della formulaquale strumento per un vero potenziamento dei centri per l’impiego. Così facendo, l’assessora si espone al fuoco di fila dei media, soprattutto quelli di ispirazione grillina. Va dato atto alla Palmeri che è stata la voce più coerente e chiara a dire le cose come stanno. Sono cose, in realtà, che tutti conoscono, ma pochi hanno il coraggio di dire e il governo, chissà perché, nonascoltare. I famosidovrebbero essereda Anpal a breve su incarico del governo. La selezione è già iniziata, come documentato ampiamente dai media. Tuttavia i, in quanto non inquadrati e strutturati nell’amministrazione, non potranno interagire con il pubblico: ...

