Grande Fratello | Taylor Mega fa sbroccare Francesca De Andrè | Ti faccio passare la

Grande Fratello - Gianmarco Onestini e Martina vicini : è amore? : Martina Nasoni dimentica Daniele Dal Moro e si avvicina a Gianmarco Onestini? Nuove simpatie al Grande Fratello. In questi giorni Martina Nasoni e Gianmarco Onestini si sono avvicinati. I due concorrenti del GF in queste ore si sono scambiati un lungo e appassionato abbraccio sul divano in salotto. Un gesto d’affetto colorato da risate e battute. I due ragazzi che si sono parlati all’orecchio senza far capire bene cosa stessero ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali perde 764 follower al giorno su Instagram : Da quando è nella Casa del Grande Fratello 16, Valentina Vignali perde follower su Instagram. Ad asserirlo è Ninjalitics, il tool che analizza gli account Instagram. La cestista ed influencer, concorrente del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, sta perdendo 764 follower al giorno (attualmente ne ha oltre 2 milioni e 200 mila). Una esposizione televisiva deleteria per una vera e propria influencer che nel corso degli anni si è ...

Ho solo pensieri negativi! Michael Terlizzi scoppia in lacrime al Grande Fratello : Michael Terlizzi sente troppo la mancanza dei familiari e scoppia in lacrime nella Casa del Grande Fratello 16, accanto a lui, Kikò Nalli, che ha provato a spronarlo. Considerato da molti uno dei concorrenti più sensibili ed educati di questa edizione del GF, Michael è uno dei papabili vincitori del reality show, ma nelle ultime ore si è fatto prendere da uno sconforto tale che Terlizzi pare abbia anche pensato di abbandonare la Casa per ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè bacia Gennaro ma ammette : 'Ho il cuore spezzato' : Mancano meno di due settimane alla fine del Grande Fratello e le dinamiche cominciano a diminuire, a causa dell'inevitabile eliminazione dei concorrenti. In questa fase finale è Francesca De Andrè a tenere alta la curiosità dei telespettatori, come confermato nella puntata di lunedì scorso, ampiamente dedicata proprio alla gieffina. In essa, Francesca ha incontrato di nuovo l'ex fidanzato Giorgio, il quale le ha dato solo parzialmente le ...

Grande Fratello 17 - Barbara d'Urso conferma l'edizione e invita Efe Bal nel cast? : Deve ancora concludersi la sedicesima edizione del Grande Fratello, che c'è già chi pensa a tenere aperti i casting per la stagione successiva. Stiamo parlando di Barbara d'Urso, tenutaria delle chiavi dello studio del reality show, di Pomeriggio 5, di Domenica Live e di Live - Non è la d'Urso. Proprio in occasione della puntata di mercoledì 29 maggio 2019 del talk show di Canale 5, la conduttrice ha colto al volo l'autocandidatura di una sua ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco ha ragione ad essere deluso. C'è chi ha ricevuto tante sorprese e lui niente..." : Luca Onestini ha commentato il recentissimo sfogo di suo Fratello Gianmarco, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, deluso per il fatto che la produzione del reality show di Canale 5 non abbia ancora organizzato nessuna sorpresa per lui.L'ex tronista di Uomini e Donne, quindi, ha sottoscritto le parole del Fratello, dichiarando che, nella casa del GF16, c'è chi ha ricevuto tantissime sorprese (e il riferimento sottinteso a ...

Raggiunto l'apice del cattivo gusto! Il Moige chiede la chiusura del Grande Fratello : Il Movimento Italiano dei Genitori chiede la chiusura immediata del reality di Barbara D'Urso dopo la lire tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. "Il programma viola ogni elementare principio di decenza", si legge in una nota ufficiale, --I telespettatori premiano, ancora una volta, il Grande Fratello di Barbara D'Urso. I dati auditel parlano di un vero e proprio record di ascolti dopo l'ultima puntata, in onda lunedì 27 maggio. Per il ...

Grande Fratello 2019 - il Moige attacca : «Gravissimo spettacolo che viola ogni principio di decenza umana. Il fidanzato della De Andrè sembrava fosse sotto effetti di stupefacenti» : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini Il Moige, puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno si è scagliato contro il Grande Fratello 2019. Il Movimento Genitori Italiani, attraverso un comunicato, ha aspramente criticato alcune delle scene andate in onda durante la diretta di lunedì. L’episodio incriminato è il duro faccia faccia tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio Tambellini, il cui modo di fare ’sopra le ...

Valentina Vignali perde follower da quando è al Grande Fratello! : Il profilo Instagram di Valentina Vignali pare stia perdendo una media di più di 700 follower al giorno, da quando è nella Casa del Gf16, la cestista pare non essere più molto amata. L’attenzione sui fan della cestista si è concentrata quando è finita al televoto con Kikò Nalli, Enrico Contarin e Gennaro Lillio: i telespettatori dovevano votare chi mandare direttamente in finale e lei ha ricevuto solo il 9 per cento delle preferenze. ...

Barbara d’Urso : addio a Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Il Gossip : Barbara d’Urso abbandona Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni e i motivi Barbara d’Urso non condurrà più Domenica Live? Dopo sei grandiose edizioni, la “conduttrice col cuore” potrebbe dire addio all’amato programma contenitore della Domenica. Dopo aver chiuso anche questa stagione con un buonissimo successo e raccolto i ringraziamenti personali del direttore di […] L'articolo Barbara ...

L’occhio del Grande Fratello si aprirà sugli asili e noi continueremo a chiudere i nostri : Dopo il Grande Fratello arrivano il “Piccolo figlio” e il “Grandissimo anziano”: si potranno infatti mettere sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili. Il fondo stanziato con apposito emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede infatti una dotazione di 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Si tratta di soldi che ...

Grande Fratello - Biagio D'Anelli sull'ex di Francesca De Andrè : «Gli ho messo due paparazzi dietro e l'hanno beccato» : Grande Fratello 16, a Pomeriggio 5 si parla dell'acceso confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che ha ammesso il tradimento. Tra gli opinionisti in...

Grande Fratello - Cristian Imparato critica Gennaro : “E’ ambiguo” : Gennaro Lillio sta fingendo al GF 16? Parla Cristian Imparato Il Grande Fratello sta per giungere al termine. Mancano soltanto due settimane alla fine di questa sedicesima edizione e si iniziano a tirare le somme sui concorrenti di quest’anno. Cristian Imparato, che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia qualche settimana fa, è stato recentemente intervistato dal settimanale Nuovo Tv, dove di certo non si è risparmiato sui suoi ...