Fumo | Iss | “Persiste 1 italiano su 5 | più fumatrici al Sud”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Cala il numero di sigarette mediamente consumate al giorno, ma non diminuiscono gli italiani che fumano, 11,6 milioni, più di uno su cinque. Gli uomini sono 7,1 milioni e le donne 4,5 milioni. A fotografare i connazionali amanti delle ‘bionde’ è un report che sarà presentato domani a Roma all’Istituto superiore di sanità in occasione del World No Tobacco Day (Wntd), che si celebra ogni anno il 31 maggio su iniziativa dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’edizione 2019 è dedicata al tema ‘Tabacco e Salute dei polmoni’. Lesono aumentate soprattutto nelle regioni del Sud, dove sono quasi il doppio rispetto al Centro e al Nord (il 22,4% al Sud e isole contro il 12,1% al Centro e il 14% al Nord). Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni supera già le 10 sigarette al giorno e oltre il 10% se ne accende più di ...

