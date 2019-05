Ballottaggio elezioni comunali | secondo turno domenica 9 giugno | si vota in 15 capoluoghi

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Oltre alleeuropee, lo scorso 26 maggio si sono svolte anche leamministrative per diversi comuni d’Italia. In alcuni di questi, però, bisognerà attendere ilper scoprire il nome del sindaco. Ilandrà in scena il prossimo 9. Si tornerà alle urne in 15di regione o provincia. Tra questi avremo Campobasso, in Molise, dove si sfideranno MariaD’Alessandro (CDX) e Roberto Gravina (M5S). C’è stato un po’ di caos, visto che inizialmente sembrava esserci Antonio Battista in sfida al posto del grillino, ma alla fine il sindaco uscente non l’ha spuntata. Anche a Potenza, in Basilicata, bisognerà attendere il, con Mario Guarente (CDX) e Valerio Tramutoli (lista civica). Per riguarda idi provincia, si sfideranno Marco Fioravanti (CDX) e Piero Celani (lista civica) ad Ascoli Piceno, mentre ad Avellino ...

ilpost : La storia più buffa di queste elezioni amministrative: a Banzi (Potenza), si sfidavano i candidati sindaci di due l… - casertafocus : VERSO IL BALLOTTAGGIO AVERSA – Io ci credo, sui balconi compare lo slogan di Alfonso Golia GUARDA LA FOTO E domenic… - torinoggi : Rivoli al ballottaggio, Bugnone: “Metropolitana, cultura e aree verdi: vi svelo il nostro programma” [VIDEO] -