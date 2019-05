Ascolti tv | dati Auditel di mercoledì 29 maggio | vince Pamela Prati su Canale 5 e Rai 3

tvzap.kataweb

(Di giovedì 30 maggio 2019) Barbara d’Urso con la puntata monografica sul caso, le rivelazioni fatte dalla madre del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone ed Eliana Michelazzo che scopre in diretta a chi appartengono in realtà le foto del marito fantasma Simone Coppi si è aggiudicata ilsera in tv. Ma è Chi l’ha visto? che grazie alla sola presenza in studio diguadagna spettatori e share rispetto alla settimana precedente. Insomma alla fine are la guerra degliè sempre il caso mediatico delle ultime settimane: il marito inesistente die cosa si cela dietro i vari profili social utilizzati per mettere in scena questa piece televisiva.tv, il prime time5 con Live Non è la D’Urso si è aggiudicato glidella prima serata di29grazie a 3.184.000 telespettatori e uno share del 18,97%. Il film ...

