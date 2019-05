A Ragusa la prima Wacky races

Ragusa - prima di uccidere Alice Simone ha chiamato la madre : “Prendetevi cura delle bambine” : Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio suicidio di Ragusa: prima di sparare alla moglie Alice Bredice e di togliersi la vita, il poliziotto Simone Cosentino avrebbe telefonato alla madre per chiederle di prendersi cura delle sue bambine. Propria una delle due figlie ha poi chiamato i nonni per dare l'allarme. Tra i motivi, la volontà della vittima di lasciare il marito.

Omicidio-suicidio a Ragusa - messaggio su Facebook prima della tragedia : Sgomenti i colleghi del poliziotto che la notte scorsa ha ucciso la moglie e poi si è sparato. L'uomo prima di agire ha postato un messaggio Facebook

Roberta Ragusa - Sara Calzolaio parla per la prima volta : “Logli è una brava persona” : Per la prima volta Sara Calzolaio rompe il silenzio su Antonio Logli, la loro vita privata e l'omicidio di Roberta Ragusa. "L'ho preso da parte, gliel'ho chiesto, so che è innocente" ha detto al giornalista Carmelo Abbate, l'ex babysitter di casa Logli- Ragusa. E sulla personalità di Logli, condannato in appello a 20 anni per l'assassinio della moglie: "È sensibile e amorevole, non è come lo descrivono".Continua a leggere

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia non sbagliano! San Martino di Lupari e Ragusa sconfitte nella prima sfida delle semifinali : Sono cominciate questa sera le semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nelle partite di apertura Schio e Venezia hanno mantenuto il fattore campo contro San Martino di Lupari e Ragusa portandosi sul punteggio di 1-0, ma la Serie è soltanto all’inizio e saranno necessarie tre vittorie per accedere all’atto conclusivo. La replica delle due sfide andrà in scena giovedì 18 aprile. Schio-SAN Martino DI ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia non sbagliano! San Martino di Lupari e Ragusa sconfitte nella prima sfida delle semifinali : Sono cominciate questa Serie le semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nelle partite di apertura Schio e Venezia hanno mantenuto il fattore campo contro San Martino di Lupari e Ragusa portandosi sul punteggio di 1-0, ma la Serie è soltanto all’inizio e saranno necessarie tre vittorie per accedere all’atto conclusivo. La replica delle due sfide andrà in scena giovedì 18 aprile. Schio-SAN Martino DI ...