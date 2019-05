Volo in deltaplano e parapendio | gli appuntamenti di giugno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il trofeo con la più lunga tradizione nelle gare diinin Italia e dedicato alla memoria di Valerio Albrizio compie trentadue anni. Festeggerà l’anniversario dal 31 maggio al 2con una torta a base di decolli dal Monte Sasso del Ferro, correnti ascensionali per alzarsi in quota, efficienza delle ali per scavalcare valli e montagne e atterraggi a Laveno Mombello (Varese) dopo voli spettacolari. Sono attesi piloti italiani e stranieri che si sfideranno sulle ali del vento in questa storica competizione organizzata dall’Aero Club Lega Piloti in collaborazione con il Delta Club Laveno. Per gli amanti della stagione non è iniziata nel migliore dei modi e molti raduni hanno dovuto essere rimandati. È il caso di Presolana 2.019 (il punto è voluto come gioco tra edizione e anno) che gli organizzatori hanno dovuto posticipare al 1a causa di un maggio che non ...

