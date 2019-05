Uomini e donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati | «Ti annullo dalla mia

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Hanno lasciato insieme lo studio di “”, programma condotto da Maria De Filippi per cercare di far ripartire la loro storia, ma l’amore fra i due protagonisti del Trono Over Ida, è ormai definitivamente archiviato. I due infattitornati in studio, ma le cose nonandate per il verso giusto. Il silenzio disui sentimenti che prova per lei l’hanno mandata su tutte le furie: “Tidefinitivamentemia vita – ha spiegato la Dama – Lui non ha saputo cogliere l’amore che ho provato per lui.arrivata a livelli veramente assurdi, non me lo posso più permettere, basta”.l’accusa di non capire gli errori del passato e lei risponde che lui è troppo occupato: “Adesso hai altre cose da fare e non puoi prenderti l’impegno di avere una fidanzata. Hai serate e altro”. Ida sottolinea che durante il ...

matteosalvinimi : #Salvini: 5mila Uomini e Donne delle Forze dell’Ordine nei luoghi turistici per garantire sicurezza. ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica - TizianaFerrario : Caro Zingaretti spero sia consapevole che il vs risultato è frutto della delusione X i 5S.Avete fatto una campagna… - PaoloGentiloni : Donne e uomini competenti e appassionati: i nostri #sindaci ricordano agli scettici come il centrosinistra può vin… -