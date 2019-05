Serbatoio dell’ossigeno esplode sull’ambulanza | muore neonata di 3 mesi nell’incubatrice

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Unadi 3è morta bruciata in un'incubatrice a causa dell'esplosione di una bombola dell'ossigeno situata nel retro dell'ambulanza che da Istanbul la stava trasportando a Edirne, in Turchia. Salva la madre e 3 paramedici, che sono riusciti a saltare dal mezzo in fiamme prima che fosse troppo tardi. Indagini in corso.