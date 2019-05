Quota cento sovranista La Lega punta a un super gruppo e corteggia Farage

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Obiettivo “”. Dopo le pensioni, la formula “” ritorna nell’agenda della, questa volta in chiave europea., infatti, è il numero magico a cuiil partito di Matteo Salvini per la costruzione di un nuovo grandedella destra nazionalista e: l’Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni (AEPN), nuova e più ampia versione dell’attuale ENF (Europa delle Nazioni e della Libertà).A quantificare l’obiettivo è Macro Zanni, l’eurodeputato leghista che in queste ore sta negoziando in prima persona con i potenziali colleghi di. “Per ora puntiamo a un centinaio” di deputati, ha detto Zanni rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano a quanti deputatila.Da ieri sera a Bruxelles c’è anche la leader dell’estrema ...

