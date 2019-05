Max Bertolani | ex fidanzato Pamela Prati ' Le nostre nozze? Fece tutto da sola'

LIVE NON È LA D'URSO/ Anticipazioni e ospiti : Max Bertolani - ex di Pamela Prati : LIVE Non è la D'URSO, Anticipazioni e ospiti 29 maggio: Eliana Michelazzo contro tutti e la verità su Sebastian, il bambino preso in affido da Pamela Prati.

Max Bertolani e mamma Nadia a Vieni da me/ Silenzio sulle nozze di Pamela Prati : Max Bertolani e mamma Nadia ospiti della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me non parla di Pamela Prati e del suo imminente matrimonio.

Chi è Max Bertolani - ex fidanzato di Pamela Prati : Max Bertolani è uno fra gli ex fidanzati più famosi di Pamela Prati. La showgirl e lo sportivo infatti sono stati legati per diversi anni e, poco prima di lasciarsi, si era parlato addirittura di nozze. In queste settimane Pamela Prati è finita al centro del gossip per via del suo rapporto con Mark Caltagirone e delle indiscrezioni su un falso matrimonio, creato solamente per attirare attenzione e rilasciare interviste. La showgirl si è difesa ...

Pamela Prati - l’ex Max Bertolani a Storie Italiane : “È una cicatrice” : Storie Italiane, Max Bertolani confessa: “Pamela Prati è ancora una cicatrice per me” Si è parlato di nuovo del caso Pamela Prati nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 23 aprile 2019, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha intervistato Max Bertolani, legato sentimentalmente a Pamela una ventina d’anni fa. Nel corso della lunga chiacchierata con la conduttrice, l’ex fidanzato di Pamela Prati, rivedendo ...

Pamela Prati - Max Bertolani : "Felice se ha trovato l'uomo della sua vita" : Max Bertolani, ospite, oggi, a 'Storie italiane' su Rai1, ha ricordato, per la prima volta, i tre anni d'amore (dal 1999 al 2002) con Pamela Prati, al centro del gossip, per il mistero attorno al suo matrimonio. L'ormai ex coppia si era conosciuta durante una fiera del fitness: Il valore del matrimonio è sacro. Sono felice se ha trovato l'uomo della sua vita. Mi sarei aspettato una telefonata o un messaggino. Mi sono sempre posto in ...