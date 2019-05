La Juve tra i tre club più trasparenti in Champions Napoli al 21simo posto

Trasparenza della comunicazione - tra i club di Champions Juve 3ª e Inter 14ª : Dinamica, efficiente, trasparente, aperta e collaborativa. Queste sono le caratteristiche che deve avere l’informazione pubblica secondo il network Dyntra, piattaforma che appunto misura la Trasparenza della comunicazione di governi, partiti ed enti. E che ha appena stilato una particolare classifica, dedicata ai club di calcio, che vede la Juventus occupare la terza posizione europea, dietro a […] L'articolo Trasparenza della ...

Marino : 'L'allenatore della Juventus per me sarà uno straniero che è abituato a vincere' : I tifosi della Juventus sono in fermento per sapere chi sarà il loro nuovo tecnico. Le voci che circolano sono molteplici e di certezze sembrano essercene molto poche. C'è chi dice che Maurizio Sarri sia il candidato numero uno e chi invece sostiene le piste che portano a Mauricio Pochettino o addirittura a Pep Guardiola. I rumors intorno all'allenatore catalano si sono un po' spenti dopo le smentite che sono arrivate la scorsa settimana. Del ...

Juve - 34 anni fa la tragedia dell'Heysel : Sono passati 34 anni esatti dalla strage avvenuta presso lo stadio Heysel di Bruxelles. Qui il 29 maggio 1985 si sarebbe dovuta giocare semplicemente la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una giornata di gioia che ben presto si trasformò in un incubo senza fine. La follia hooligans e la caduta del settore Z, provocarono la morte di 39 tifosi, di cui 32 italiani, e oltre 600 feriti. Una tragedia incancellabile nella storia del ...

Allenatore Juventus - Pierpaolo Marino conferma le indiscrezioni di CalcioWeb su Klopp : “Arriverà un allenatore straniero” : Anche Pierpaolo Marino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del futuro allenatore della Juventus, confermando le indiscrezioni di CalcioWeb sul nome di Klopp. Quello del manager tedesco è il nome che la nostra redazione, dopo aver raccolto delle informazioni da fonti certe, sta portando avanti da oltre dieci giorni. Un nome che i media snobbano ma che potrebbe essere il perfetto sostituto di Massimiliano Allegri. Klopp continuerebbe ...

Teotino : 'Credo che la Juve abbia parlato con Guardiola - ma è una strada che non si può battere' : La Juventus sta portando avanti le manovre per trovare un nuovo allenatore. I nomi sul taccuino di Fabio Paratici sembrano essere due, ovvero Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino, ma sullo sfondo resta il nome di Pep Guardiola. Le voci però sul tecnico catalano si sono un po' affievolite, ma potrebbero arrivare inaspettate sorprese. Al momento ci si può attenere alle smentite su Guardiola, per tale ragione i nomi in pole restano Sarri o ...

Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel : i nuovi dettagli! : Sarri alla JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, Andrea Agnelli è volato a Boku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Una presenta non di certo a caso, ma finalizzata ad un incontro con Maurizio Sarri. Il presidente bianconero avrebbe incontrato il tecnico del Chelsea in hotel. I due si sarebbero […] L'articolo Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel: i nuovi ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Juve - filtrano le immagini della terza maglia 2019/2020 : Juve anticipazioni terza maglia 2019 2020 – La Juventus ha già presentato la prima maglia per la stagione 2019/2020. Una divisa che si discosta da quelle tradizionali a strisce bianconere e che segna una novità in casa Juve. Per le altre due divise bisogna ancora attendere, ma su Twitter circolano immagini di quella che dovrebbe […] L'articolo Juve, filtrano le immagini della terza maglia 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e ...

Juventus - 34 anni fa la tragedia dell’Heysel : il club bianconero ricorda le vittime con un messaggio toccante : Il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito un messaggio toccante nell’anniversario della tragedia dell’Heysel “E’ un pensiero indelebile, che ci accompagna tutto l’anno, ma che oggi, 29 maggio, si amplifica ancora di più. A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime ...

Accade oggi – 29 maggio 1985 - la tragedia dell’Heysel : il ricordo della Juventus e di Trapattoni [FOTO] : Sono passati 34 anni da quel maledetto 29 maggio 1985 in cui, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, persero la vita 39 persone. I tifosi inglesi cominciano, a un’ora dall’inizio della partita, a spingersi verso il settore Z dello stadio, destinato ai tifosi italiani, sfondando le reti divisorie. Gli spettatori, juventini e non, sono costretti ad ammassarsi contro il ...

Chelsea : Sarri tra Juve e Europa : i sarristi napoletani in piazza : È un po' come se in campo ci fosse anche il Napoli. E d'altra parte una piccola fetta del passato azzurro sarà in campo a giocarsi la finale dell'Europa League....

FOTO – Sarri-Juve - striscione sotto la casa toscana del tecnico : “Comandante non tradire il popolo - Napoli ti ama” : FOTO – Sarri-Juve, striscione sotto la casa toscana del tecnico: Sarri-Juve, striscione sotto la casa toscana del tecnico. Il popolo napoletano storce il naso all’ idea che l’ ex condottiero possa sedersi sulla panchina bianconera. Alcune manifestazioni si erano già viste via social, con una parte dei tifosi partenopei che ha mostrato amarezza nell’ apprendere della trattativa tra il club piemontese e il tecnico ...

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...