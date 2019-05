Jon Snow finisce in rehab Per l' attore Kit Harington problemi di stress e di alcol

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Jondi “Game of Thrones”in. Non è un ulteriore risvolto della trama della serie tv, ma realtà: l’Kitè in riabilitazione per risolveredie abuso di alcool da circa un mese. Lo riporta il Daily Mail.Prima che andasse in onda l’ultima puntata della serie HBO,ha deciso di entrare in una lussuosa clinica di riabilitazione nel Connecticut, la Privé-Swiss, nel tentativo di risolvere problematiche personali, alcune delle quali legate alla fine della saga di cui è stato protagonista per ben 8 stagioni. Sostenuto da sua moglie Rose Leslie e dal personale della clinica, l’sta cercando di superare il fortee idiismo.A ogni modo, lo staff dell’inglese ha tenuto a specificare al magazine TMZ chenon è in ...

