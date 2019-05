Il Ramadan ai tempi dei social network

ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il potere spirituale appartiene a internet. Indagini commerciali hanno rivelato che in medio oriente si verifica un significativo incremento (oltre il 5 per cento) dell’utilizzo di Facebook, Instagram, Google e YouTube nel corso del. I superficiali ragioneranno che, in effetti, se per un mes

moritzwindegger : RT @ilfoglio_it: Il potere spirituale appartiene a internet. La rubrica di @AntonioGurrado, 'Bandiera Bianca' - ilfoglio_it : Il potere spirituale appartiene a internet. La rubrica di @AntonioGurrado, 'Bandiera Bianca' - GVNVNCR : @francescatotolo Visti i tempi e considerando il suo vertice direi che è già tanto che riferendosi a Maggio abbi… -