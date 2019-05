Il Cinema in Piazza 2019 | il programma

Il Cinema in Piazza : l’edizione 2019 si presenta sotto il segno di “Un Sacco Bello” - programma il 29 maggio : Dal 1 giugno al 1 agosto torna il Cinema in Piazza. Lo spot ispirato a "Un Sacco Bello" di Carlo Verdone. I ragazzi del Cinema America hanno deciso di dare la carica giusta, come ogni anno, per cominciare alla grande la nuova edizione del Cinema in Piazza che si svolgerà dal 1 giugno al 1 agosto tra Piazza ...