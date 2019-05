Colpa delle buche a Roma! Fiorello vittima di un incidente

Roma+Bici+Buca= costola incrinata. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 28 maggio 2019

"Non dirlo alla Raggi, perché ti dice che non esistono buche a Roma" ,si legge poi tra i diversi commenti al tweet, giunti dai fedeli sostenitori di Rosario. E ancora: "Lo sapete che ci sono le buche a Roma, e girate in bici? Masochista! La prossima volta gira con il cavallo". Molti, inoltre, gli utenti che si sono mobilitati a destinare allo showman dei messaggi di solidarietà, augurandogli una pronta guarigione.