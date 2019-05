Di Maio all’assemblea | “Sì a riforme interne | ma prima fiducia Si decida se governo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dallanel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo, Conte vuole saperlo”. Luigi Disi è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, comecosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. Carroccio e 5 stelle devono continuare a stare insieme e terminare la legislatura? Il primo round dello scontro Dicontro tutti è andato in scena questa sera davanti agli eletti di Camera e Senato. Il secondo è previsto per domani mattina 30 maggio, quando il capo politico del Movimento, per lavolta nella storia M5s, chiederà di essere riconfermato dalla sua stessa base con un voto online. L’assemblea è iniziata intorno alle 21. ...

marattin : Dopo una bella relazione del Presidente Boccia all’Assemblea di @Confindustria, parla Di Maio e subito il livello d… - bloggerDaniele : Luigi Di Maio all'assemblea di stasera dei deputati grillini, facesse un'azione coerente: presenti le dimissionario… - ManLanTuit : Si presenterà dimissionario all'assemblea? Da 'nessuno ha chiesto le mie dimissioni' a visto che alcuni le hanno c… -